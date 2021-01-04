В РФ за сутки выявили 23,4 тыс. случаев коронавируса

04.01.2021, 11:20, Новости дня

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За минувшие сутки в РФ выявлено 23 351 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3657, Москве – 3591, Московской области – 1250. Всего в стране выявлено 3 260 138 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 640 036 человек, из них 21 154 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 482 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 58 988 человек.

Накануне, 3 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24 150. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 799.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.