Дважды давший течь новейший британский авианосец провёл в море всего 87 дней

04.01.2021, 11:10, Новости дня

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За два года с момента введения в эксплуатацию авианосец HMS Prince of Wales Королевского военно-морского флота Великобритании, который был дважды затоплен в 2020 году, провёл в море всего 87 дней, пишет The Daily Telegraph. Тем не менее в Королевском флоте настаивают, что в 2021 году авианосец будет готов к эксплуатации в срок.



Twitter/HMS Prince of Wales

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales провёл в море менее трёх месяцев за два года с момента поступления на службу из-за необходимости нескольких длительных ремонтов, передаёт The Daily Telegraph.

В Министерстве обороны Великобритании признали, что корабль стоимостью £3,2 миллиардов провёл в море всего 87 дней, то есть треть времени в море аналогичного по характеристикам авианосца HMS Queen Elizabeth.

В письме члену парламента от Лейбористской партии Кевану Джонсу министр вооружённых сил Джеймс Хиппи подтвердил, что в 2019 году HMS Prince of Wales находился в море 57 дней, а в 2020 году — всего 30 дней. Для сравнения время HMS Queen Elizabeth в море в 2019 году составило 116 дней, а за прошедшие 12 месяцев — 115 дней.

Как напоминает издание, причина заключается в том, что авианосец HMS Prince of Wales дважды за прошлый год отправлялся на длительные восстановительные работы после затопления зоны для экипажа в мае и попадания воды в машинное отделение в октябре.

После последнего инцидента, когда тысячи литров воды на протяжении суток заливали машинное отделение и системы энергообеспечения, корабль, как ожидается, ремонт продлится до мая, а стоимость устранения ущерба составит £3,3 млн. Ещё £2,2 миллионов Королевский военно-морской флот Великобритании потратит на предотвращение утечек на обоих авианосцах в будущем.

В своём письме Хиппи уверил Джонса в том, что беспокоиться не о чем, так как «гибкий характер» военно-морских сил страны означает, что то, сколько дней корабль проводит в море, не всегда «даёт полную картину результатов работы королевских военно-морских сил».

«Королевский флот постоянно контролирует оперативную готовность флота, будь то в море, во взаимодействии с нашими союзниками за рубежом или в порту в Великобритании», — отметил министр.

Тем не менее в интервью The Daily Telegraph Джонс заявил, что всё же «обеспокоен отсутствием у HMS Prince of Wales прогнозируемого времени в море», так как авианосная боевая группа британского Королевского флота занимает центральное место в морской доктрине Соединённого Королевства.

При этом в самом Королевском флоте отметили, что течи не повлияли на график авианосца, так как изначально предполагалось, что большую часть 2020 года HMS Prince of Wales проведёт в порту Портсмута в рамках запланированной модернизации оборудования для обеспечения его готовности к эксплуатации в срок.