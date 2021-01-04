 

“У нее вблизи старое и прыщавое лицо”. Жена Джеджулы заявила, что ее муж критиковал внешность Каменских

04.01.2021, 10:36, Новости дня
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Жена украинского шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус в Stories Instagram ответила на вопрос, действительно ли она приревновала отца своего ребенка к певице Насте Каменских.

“Вы сами ответили на свой вопрос. Это же смешно. Мой муж патологический врун. Все, кто его знает, посмеялись над этим. А еще он слишком глупый. Я уже три часа пребывала в больнице, как он выставил фото с Настей со дня рождения, который был две недели назад. Он еще пришел домой и рассказывал, какое у нее вблизи старое и прыщавое лицо, мне это не очень интересно было. А тут, оказывается, я приревновала. Смех и грех”, – написала Леус.

Скриншот: yla__yla / Instagram

29 декабря Леус сделала заявление из больницы, сообщив, что находится под капельницами, так как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. В Instagram Stories она сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине мужа, не уточнив подробности. 

По словам Джеджулы, он связывает обвинения супруги в свой адрес с ее гормональным фоном. Ведущий заявил, что в него и раньше “периодически прилетали тарелки”. Он сообщил, что причиной последнего конфликта стала ревность жены после публикации снимка, на котором он запечатлен в компании украинской певицы Насти Каменских, одетой в комбинезон с прозрачными вставками. Как утверждает Джеджула, год назад он развелся с матерью своего будущего ребенка по ее инициативе, но вскоре экс-супруга вернулась к нему.

Джеджула состоял в отношениях с певицей Сантой Димопулос, которая родила ему сына Даниэля (2008).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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