Психологи оценили влияние кошек на работу хозяев на удаленке

04.01.2021, 10:28, Новости дня

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Британские психологи выяснили, что кошки успокаивают своих хозяев во время работы на удаленке, помогают людям избавиться от стресса и поднимают настроение.

В ходе исследования, проведенного в Великобритании одной из компаний по производству кормов для домашних животных, было опрошено порядка 700 владельцев кошек, которые работают из дома. 63% респондентов заявили, что кошка их успокаивала, а 56% работников признались, что они стали чувствовать себя менее одинокими в условиях работы вне офиса, пишет The Mirror.

Более половины опрошенных (53%) заявили, что видели, как их кошка делает что-то комичное, например, идет по ноутбуку во время работы. Они уточняли, что такое поведение питомцев вдохновляло людей вернуться к работе и придавало им сил, передает РенТВ.

Как отмечают психологи, вместо болтовни со своими коллегами в обеденное время некоторые работники в период пандемии коронавируса привыкли обращаться к своей кошке. Они ведут с животным воодушевляющую беседу, иногда играют или просто выходят с кошкой в сад, чтобы подышать воздухом пару минут, пока животное резвится на траве. Четверо из десяти опрошенных заметили, что в условиях работы из дома обсуждали рабочие проблемы со своими питомцами.

Джина Эйкерс, которая стала одним из специалистов, привлеченных для проведения данного исследования, рассказала, что когда человек находится дома, питомец хочет, чтобы ему уделяли больше внимания. Поскольку во время работы такое занятие может серьезно сказаться на эффективности рабочего процесса, она посоветовала предоставить кошке место для отдыха рядом с хозяином, чтобы питомец мог видеть вас за работой. Также следует оставить для кошки возможность наблюдать за своим хозяином свысока: подойдет тумбочка или картонная коробка, на которую кошка могла бы вскарабкаться.

Поведенческий психолог Джо Хеммингс, который работал над выявлением преимуществ и недостатков работы хозяев, которые находятся рядом с питомцами, заметил, что их близость создает для человека «ощущение нормальности и жизни». «Одна из особенностей домашних животных заключается в том, что для них каждый день – это просто еще один день», – заметил Хеммингс.

Такое поведение животных успокаивает людей и помогает снизить уровень стресса, отметил психолог. Кроме того, человек ощущает счастье, находясь рядом с домашними животными. Психолог заметил, что в период COVID-19 животные стали проявлять к хозяевам больше ласки и, кажется, стали и сами более счастливы, чем раньше, когда им приходилось подолгу ждать возвращения хозяев с работы.