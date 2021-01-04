Британцы вырвались из «тугого корсета евробюрократии», а остальным остаётся мучиться

04.01.2021, 10:16, Новости дня

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Великобритания наконец-то «вырвалась из оков» Евросоюза и вернула себе суверенитет, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Теперь «невыносимый Молох» в Брюсселе не сможет мучать её своими бессмысленными предписаниями. И европейцы зря считают, что британцы ещё пожалеют о своём выборе, убеждён автор статьи Рональд Баразон. Будущее туманного Альбиона представляется ему оптимистичным.



Reuters

Великобритания наконец-то «вырвалась из оков» Евросоюза, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Правда, Шотландия сожалеет о брексите, а Северная Ирландия относится к произошедшему скептически, но в любом случае Англия вернулась на свой собственный путь. Все ключевые моменты в отношениях с ЕС урегулированы. Товаро- и капиталооборот остаются свободными. Европейские туристы смогут без виз приезжать в туманный Альбион на три месяца. Работать можно будет только при наличии соответствующего разрешения, что касается и британцев, желающих трудоустроиться на континенте. Впрочем, Лондону и Брюсселю предстоит уладить ещё большое количество сложностей, на что уйдут годы, отмечает автор статьи Рональд Баразон.

И главный вопрос, который теперь должен волновать европейцев: «Почему Великобритания вышла из союза?». Сейчас политики ЕС объясняют это очень стереотипно: говорят британцы запутались и ещё пожалеют о сделанном выборе. При этом в Брюсселе глухи к заявлениям британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что его страна вернула себе «суверенитет». А ведь это ключевое слово, убеждён Баразон: «Еврокомиссия превратилась в невыносимого Молоха, который мучает всю Европу своими зачастую бессмысленными предписаниями, соблюдения которых добивается гигантскими штрафами. И эта политика раздражает не только британцев. В Брюсселе также не поняли, что Франция и Нидерланды уже в 2005 году в ходе референдумов сказали нет предложенной тогда конституции ЕС, чтобы не допустить усиления центральных органов власти».

Теперь же британцы смогли вырваться из «тугого корсета евробюрократии», продолжает издание. Польша и Венгрия пока что остаются в составе ЕС, но полностью игнорируют правила сообщества. В Италии же с трудом удалось избежать формирования антиевропейского правительства. Сейчас ЕС нужно как можно быстрее провести масштабные реформы, чтобы превратить «толпу из 27 разбегающихся во все стороны государств в функционирующую демократическую и либеральную организацию». Но об этом никто даже не говорит, нет ни намерения это сделать, ни концепции. Вместо этого европейцы с любопытством поглядывают на то, что происходит на другом берегу Ла-Манша. И в одном они точно ошибаются, убеждён автор: британцы не пожалеют о сделанном выборе.

Теперь после брексита Великобритания сможет заключить новые договоры и соглашения с другими странами. Список потенциальных партнёров очень широк: Канада, Япония, Швейцария, Израиль и не только. Благодаря свободному капиталообороту расцветёт финансовый центр Лондона, ведь теперь ему не придётся отражать постоянные атаки Еврокомиссии. Британцы создадут ещё больше «налоговых оазисов». При этом визит в банк туманного Альбиона будет выгоден не только тем, кто хочет сэкономить на государственных сборах. Великобритания отменяет у себя европейские правила, которые превращают получение кредита и другие транзакции в «труднейшую одиссею». Финансовые институты ЕС сейчас переживают период стагнации и убытков. Будущее же британских банков представляется оптимистичным, к тому же для граждан ЕС они находятся на расстоянии короткого перелёта.

А ведь авиасообщение между Великобританией и ЕС никак не будет ограничено, продолжает Баразон. Туристы также смогут летать туда и обратно за покупками, но всё на так хорошо, как может показаться с первого взгляда. Всё ещё существует возможность возникновения бюрократических препятствий в сфере торговли, в частности ужесточения контроля за качеством изготавливаемой в Великобритании продукции. «Возможностей для того, чтобы сделать свободную торговлю несвободной предостаточно», — констатирует автор.

Тяжело придётся и трудовым мигрантам. Для граждан ЕС, находящихся на территории Великобритании, больше не действует право свободного выбора места жительства. Теперь решение о том, может ли человек приехать и остаться будут принимать в Лондоне. Тоже самое касается и британцев, желающих трудоустроится на континенте. Также брексит приведёт к подорожанию обучения в британских образовательных учреждениях. Цены и раньше были не самые низкие. Теперь же для иностранцев будут действовать дополнительные тарифы. Не стоит забывать и о высокой плате за жильё в университетских городах.

Не получится избежать и трудностей в сфере права. Лондон и Брюссель договорились, что решения британских судов будут признаваться на территории ЕС, но на практическую реализацию этой договорённости уйдут годы. Ярким примером тех трудностей, которых стоит ожидать в будущем, служит ситуация с правами на рыболовство в британских водах. С экономической точки зрения это несущественный момент, но он стал ключевым на заключительном этапе переговоров о брексите.