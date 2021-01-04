 

РЛС «Яхрома» в Крыму будет работать в четырех диапазонах

04.01.2021, 9:34, Новости дня
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Новейшая радиолокационная станция «Яхрома», строительство которой в Крыму анонсировал министр обороны Сергей Шойгу, будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов, сообщил источник в оборонно- промышленном комплексе.

«Данная станция не имеет аналогов, она будет работать в четырех диапазонах: метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом», – сказал источник ТАСС, уточнив, что обзор станции составит 270 градусов.

В декабре 2020 года во время итоговой коллегии военного ведомства министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в систему предупреждения о ракетном нападении. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

Также сообщалось, что  новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ России, планируется поставить на юге и востоке страны. 



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