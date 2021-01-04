3 января на Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие – штаб ООС

04.01.2021, 8:50, Новости дня

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3 января на Донбассе боевики нарушили договоренности о прекращении огня семь раз. Об этом 4 января в сводке на 7.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

“В районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. (…) Вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Возле Лебединского, Песок и Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от Водяного, на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что среди украинских военнослужащих раненых и погибших нет.

“С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинским воинами”, – подчеркнули в пресс-центре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.