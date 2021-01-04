Spiegel – грубая ошибка ответственных лиц — власти ФРГ и ЕС попали под шквал критики из-за медленной вакцинации

04.01.2021, 7:44, Новости дня

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На правительство Германии и Евросоюз обрушились обвинения в провальной стратегии закупок вакцины от коронавируса, пишет der Spiegel. По мнению издания, Евросоюз «сделал ставку на неправильных производителей» Sanofi и AstraZeneca. В то же время главы компаний BioNTech и Moderna сетуют, что, несмотря на наличие у них достаточного количества доз утверждённых вакцин, ЕС предпочёл фирмы, которые пока откладывают сертификацию.



Reuters

На фоне медленного старта вакцинации от коронавируса федеральное правительство ФРГ и Евросоюз подвергаются всё большей критике. Например, в интервью газете der Spiegel глава компании BioNTech Угур Шахин прокомментировал европейскую стратегию закупок следующим образом: «Они предполагали, что вакцина от коронавируса появится у многих других фирм. Очевидно, там царило впечатление: мы получаем достаточно, всё будет не так плохо, у нас всё под контролем», — пишет der Spiegel.

Невролог Фрауке Ципп из Национальной академии наук «Леопольдина» сказала в интервью die Welt о «грубой ошибке ответственных лиц». «Недавно была официальная панихида по жертвам, теперь, очевидно, уже не считают дни, когда могли бы быть спасены человеческие жизни. Наберитесь терпения», — советует Ципп.

К критике стратегии закупок присоединяются и оппозиционные партии в бундестаге. Генеральный секретарь Свободной Демократической партии Фолькер Виссинг утверждает: «На примере Израиля и других стран мы видим, что вакцинацию можно проводить быстрее. Правительство должно очень обстоятельно объяснить, почему в Германии она протекает так вяло».

Кордула Шульц-Аше, член фракции «Зеленых» в Бундестаге заявила, что с сегодняшней перспективы понятно, что «необходимо было на свой страх и риск заказать вакцину у более чем ста разработчиков». По её словам, летом вакцина BioNTech, разумеется, находилась на стадии тестирования.

В том же свете видит ситуацию и председатель Левой партии Бернд Риксингер. Поэтому, считает политик, «федеральное правительство должно быстро выдавать лицензии компаниям на последующее производство вакцины BioNTech/Pfizer», что находится в компетенции министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (ХДС). «Британская» мутация коронавируса демонстрирует, что «успешная стратегия вакцинации — гонка со временем», приводит слова Риксингера der Spiegel.

Проблемы с закупкой вакцин, ставшие очевидными в Германии, во многом связаны и с политикой закупок Европейского союза. До этого газета der Spiegel сообщала, что ЕС сделал ставку на «неправильных» производителей: французскую компанию Sanofi и англо-шведского производителя AstraZeneca. Обеим компаниям пришлось значительно отложить сертификацию своих вакцин.

При этом в распоряжении в достаточном количестве были уже сертифицированные вакцины других компаний. Например, генеральный директор американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что его компания могла бы предоставить гораздо больше количество доз вакцины, пишет der Spiegel.