Олбрайт – Байден вернёт США статус мирового лидера

04.01.2021, 7:44, Новости дня

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Новый глава Белого дома Джо Байден вновь сделает США «лидирующей нацией в мире», сказала в интервью Der Tagesspiegel бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. По её словам, республиканец Дональд Трамп не успел нанести трансатлантическим отношениями непоправимый урон, так что всё можно будет починить. Она хочет, чтобы американцы и европейцы «обновили свои клятвы» и выработали единую политику в отношении РФ и Китая.



Reuters

В 2021 при новом президенте Джо Байдене США вновь станут «лидирующей нацией в мире», сказала в интервью Der Tagesspiegel бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. «Я знаю Джо Байдена очень хорошо. Он тот, кто интересовался нашими отношениями с другими странами всю свою жизнь. Сенатором он работал в комитете по иностранным делам. Он знаком со многими людьми за рубежом, и я думаю, он вдохнёт жизнь в наши отношения с другими нациями. Он на это способен. Но он сделает это не для того, чтобы доминировать над другими. Он придёт как партнёр. Вы увидите, как Соединённые штаты Америки вновь займут своё место за столом. Мы хотим, чтобы нас вновь услышали, но не для того, чтобы исключать других. Мы хотим быть партнёрами», — рассказала она.

По мнению Олбрайт, за 4 года своего президентства республиканец Дональд Трамп серьёзно навредил трансатлантическим отношениям. И если бы он просидел в кресле главы государства ещё один срок урон мог бы стать непоправимым, но пока что всё можно починить, уверена она: «Мы знаем, что нужно чинить, и что США нужно вести себя скромно. Но для меня также стало очевидно, что голоса Америки многим не хватает». «У нас могут быть разногласия, но у нас схожая система ценностей. И мы знаем, что мы сильнее, когда сотрудничаем. Нужно найти способ, как мы бы могли, так сказать, обновить наши клятвы», — призывает политик. Экс-госсекретарь напомнила, что у США и Европы большое количество общих целей, к примеру, в борьбе с пандемией коронавируса, глобальным потеплением, а также в сфере развития торговли: «В том, что касается близости и понимания, едва ли можно найти две настолько близких группы людей, как американцы и европейцы».

Однако в интервью Олбрайт упомянула и о разногласиях между США и Европой, а именно Германией в вопросе строительства «Северного потока — 2»: «Это моё личное мнение, и я говорю здесь от своего лица, а не администрации Байдена: нефтяная политика РФ — это повод для беспокойства. И не только нефтяная, а вообще вся энергетическая политика. Мы должны не позволить русским шантажировать другие страны, угрожая отрезать их от энергопоставок. Мы должны чётко понимать, что они таким образом могут натворить. Каждая страна будет здесь решать за себя. Это и беспокоит меня, когда я думаю о «Северном потоке — 2».

Олбрайт считает, что и действия Китая — это серьёзный повод для беспокойства: «И да, нас должно беспокоить то, что происходит в Южно-китайском море. Мы должны внимательно присмотреться к тому, как себя там ведёт Китай. Меня также очень сильно беспокоит, как Китай обращается с правами человека в Гонконге, какое давление он оказывает на Тайвань и куда ведёт проект «Шёлковый путь». Он всё больше расширяется, от чего Китай богатеет и пухнет».

Экс-госсекретарь признала, что она — небольшая поклонница той внешней политики, которую проводил Трамп, но всё же его есть за что похвалить, в частности за то, чего он смог добиться на Ближнем Востоке. По её словам, у договорённостей между Израилем и некоторыми арабскими странами есть потенциал. Однако, Олбрайт убеждена, что на следующих выборах в США кандидат-автократ больше не сможет прийти к власти. Будущее же Трампа после президентства представляется ей туманным. Он вряд ли попадёт в тюрьму или на какое-нибудь телешоу, а скорее будет просто играть на поле для гольфа, поделилась своим прогнозом политик.