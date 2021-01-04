Брексит, пандемия и национализм — CNN о главных вызовах для Великобритании в 2021 году

04.01.2021, 7:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Единство автономных регионов Великобритании в 2021 году может оказаться под угрозой из-за укрепления националистических настроений в Шотландии, Северной Ирландии и даже Уэльсе на фоне пандемии коронавируса и брексита, пишет CNN. Как отмечается на сайте телеканала, растёт недовольство статусом-кво и в Англии, которая вынуждена финансировать остальные автономные части Соединённого Королевства.



Reuters

Несмотря на заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предстоящие 12 месяцев для страны будут «фантастическими», социальная структура Великобритании в 2021 году может оказаться под угрозой из-за пандемии коронавируса и политических последствий брексита, пишет CNN.

Как отмечается на сайте телеканала, существующие политические и конституционные договорённости между четырьмя частями, составляющими Соединённое Королевство, являются постоянным «источником боли» для любого британского лидера. При этом экономический кризис, связанный с распространением коронавируса, и политический, вызванный брекситом, ещё больше осложнили и без того непростую ситуацию в Великобритании, обнажив политическую дистанцию между автономными правительствами — в Эдинбурге, Кардиффе, Белфасте и Лондоне.

В частности, в Шотландии после референдума по вопросу о независимости автономного региона, на котором в 2014 году 55% шотландцев высказались против выхода из состава королевства, движение за независимость укрепило позиции.

От части укрепление подобных настроений в шотландском обществе вызвано опасениями, связанными с брекситом. Так, когда Джонсону всё же удалось согласовать сделку по торговле и безопасности с ЕС после девяти месяцев переговоров, первый министр Шотландии Никола Стёрджен отметила на своей страничке в Twitter, что «нет такой сделки, которая когда-либо компенсирует то, что у нас забирает брексит».



Более того, 2021 год готовит для Джонсона новые вызовы. Один из самых опасных — шотландские парламентские выборы, которые состоятся в мае. При этом лидирующие позиции в национальной политике со времени проведения референдума 2014 года занимает Шотландская национальная партия.

«Брексит, безусловно, укрепил стремление к независимости. Можно ожидать, что эти настроения будут расти, если связанная с брекситом политика консерваторов приведёт к нехватке продовольствия и экономическому кризису, а также негативно скажется на статусе Великобритании в мире», — заявил профессор Эдинбургского университета Никола МакЭван.

Ещё одной причиной роста националистических настроений в Шотландии CNN называет пандемию, с которой, по мнению местных жителей, Стёрджен справилась лучше, нежели Джонсон.



Как отмечается на сайте телеканала, в случае если Шотландская национальная партия всё же победит на выборах в мае с независимостью в основе своей кампании, у Джонсона останется два варианта. Во-первых, премьер может продолжать игнорировать призывы к проведению очередного референдума. Во-вторых, глава государства может попытаться бороться с партией. Однако ни тот, ни другой вариант не могут быть для Джонсона привлекательными.

В свою очередь, националистические политики Северной Ирландии заявили в интервью CNN, что никогда не были настолько уверены в том, что в случае проведения соответствующего голосования автономный регион воссоединится с Ирландской Республикой. И даже в Уэльсе, где нет столь сильного движения за независимость, националисты становятся всё более враждебными по отношению к консервативному британскому правительству.

Более того, в «крупнейшей, наиболее богатой и самой консервативной из четырёх стран», Англии, растёт недовольство статусом-кво, который, как отмечает телеканал, выражается в финансировании Лондоном «своих бедных родственников в трёх других странах».

Как отмечает CNN, всё это создаёт трудности для Джонсона, который позиционирует себя защитником единства Соединённого Королевства. Однако и союзники премьера по Консервативной партии скептически относятся к тому, насколько главе государства действительно небезразличны три страны, где большая часть населения голосуют против консерваторов, а его личные рейтинги популярности остаются невысокими.

Таким образом, 2021 год будет трудным для всех четырёх автономных частей Великобритании, а также для премьер-министра. В случае если Джонсону не удастся убедить жителей страны в успехе брексита, и глава государства продолжит настраивать общественность Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса против себя, всё больше и больше избирателей, неизбежно, будут задаваться вопросом, а «не зеленее ли трава за пределами Соединённого Королевства», пишет CNN.