Экс-главы Пентагона предостерегли от использования ВС США в борьбе за власть

04.01.2021, 7:06, Новости дня

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Бывшие министры обороны Соединенных Штатов в совместном открытом письме на страницах The Washington Post предостерегли гражданское и военное руководство США от попыток вовлечь Вооруженные силы в споры относительно итогов президентских выборов.

«Попытки вовлечь Вооруженные силы США в решение споров относительно выборов подтолкнут нас на опасную территорию, к нарушению законов и конституции. Гражданскому и военному руководству, которое отдаст распоряжение претворить в жизнь подобные меры, придется отвечать за эти действия, в том числе нести уголовную ответственность за тяжелые последствия их действий для нашей республики», – приводит текст обращения бывших руководителей Пентагона ТАСС.

Среди подписавших письмо десять бывших министров обороны Соединенных Штатов, в том числе занимавших этот пост в администрации Дональда Трампа Джеймс Мэттис и Марк Эспер, а также Эштон Картер, Дик Чейни, Уильям Коэн, Роберт Гейтс, Чак Хейгел, Леон Панетта, Уильям Перри и Дональд Рамсфелд.

По их словам, нынешнее руководство Пентагона должно «воздержаться от любых политических действий, которые бы подрывали результаты выборов или же создавали препятствия для новой [президентской] команды».

Напомним, в конце декабря избранный президент США Джозеф Байден пожаловался на сопротивление Пентагона передаче власти новой американской администрации.

Ранее американские СМИ сообщали, что в администрации Трампа подозревают главу действующей администрации США в подготовке захвата власти. В Белом доме считают, что Трамп готовится отменить результаты президентских выборов. По версии СМИ, в связи с такой угрозой командование ВС США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, обсуждают свои действия на случай введения президентом военного положения.