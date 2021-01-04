 

В феврале на Марс сядут космические аппараты сразу из трех стран

04.01.2021, 6:04, Новости дня
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Февраль текущего года обещает стать насыщенным важными событиями, которые должны произойти в области космонавтики. В частности, ожидается, что один за другим на Марс опустятся сразу три космических аппарата, запущенные из США, ОАЭ и Китая.

Американский марсоход «Персеверанс» полетел собирать грунт с Красной планеты. Китайский «Тяньвэнь», скорее всего, запущен с чисто символической функцией. КРН на данном этапе крайне важно оставить позади индийское аэрокосмическое агентство.

Меньше всего известно об арабском марсианском зонде. Специалисты мало говорят о его конкретных задачах, хотя отмечают, что он создан на деньги из ОАЭ по американским технологиям. Очевидно, больше удастся узнать в ближайшие несколько недель.



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