 

Медики оценили состояние Фрейндлих после госпитализации

04.01.2021, 3:38, Новости дня
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Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих после госпитализации в клиническую больницу №122 имени Соколова ФМБА РФ в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус» остается стабильно тяжелым, сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре.

«Отрицательной динамики нет. Состояние тяжелое, но стабильное. Ночь без происшествий. Идет интенсивное лечение, на которое наша дорогая пациентка хорошо реагирует. Режим строгий», – рассказали в медучреждении «Фонтанке» вечером 3 января.

Кроме того, по данным издания, в том же медучреждении, но в разных палатах с народной артисткой СССР, находятся дочь Фрейндлих и ее внучка.

По данным Большого драмтеатра имени Товстоногова, актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате, передает ТАСС.

Напомним, в преддверии Нового года Фрейндлих госпитализировали в клиническую больницу № 122 имени Соколова в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус».



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