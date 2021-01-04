 

Компания Xiaomi оформила патент на закругленные экраны для смартфонов

04.01.2021, 3:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китайская компания Xiaomi оформила у себя на родине патент на закругленные экраны, которые производитель электроники планирует устанавливать на свои смартфоны.

Информация на сайте ведомства КНР, которое выдает патенты, свидетельствует о том, что право интеллектуальной собственности оформлено 1 января 2021 года. Потребовалось много времени, чтобы пройти всю бюрократическую процедуру, говорят специалисты. Ведь заявку-то Xiaomi подавала еще в конце позапрошлого года.

Согласно патенту, Xiaomi владеет правом на выпуск от своего имени экранов, опоясывающих мобильное устройство как сбоку, так сверху или снизу. Компания уже пыталась выпустить смартфон с таким экраном Mi Mix Alpha, однако его стоимость в 2,8 тыс. американских долларов помешала удачному выходу на рынок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Политолог: Слова Лукашенко о «братстве» нельзя считать извинением перед Россией

23.07 / США заявили об испытаниях Россией противоспутникового оружия в космосе

06.09 / Стало известно о прибытии российской делегации во главе с Борисовым в Дамаск

20.07 / В Сеченовском университете отреагировали на слухи о «вакцинации элиты» от коронавируса

16.07 / Собянин заявил о невозможности скрыть реальную картину по коронавирусу в Москве

13.07 / В Генпрокуратуре раскрыли детали обвинения против сестер Хачатурян

08.12 / США передали военным Грузии систему лазерного наведения

24.08 / Мнения: Как Запад взламывает олигархические экономики

27.07 / В мире: Гражданская война породила на Украине тысячи “безумных Рэмбо”

13.07 / В ЦБ отреагировали на идею деноминировать рубль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска