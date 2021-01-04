Компания Xiaomi оформила патент на закругленные экраны для смартфонов

04.01.2021, 3:28, Новости дня

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Китайская компания Xiaomi оформила у себя на родине патент на закругленные экраны, которые производитель электроники планирует устанавливать на свои смартфоны.

Информация на сайте ведомства КНР, которое выдает патенты, свидетельствует о том, что право интеллектуальной собственности оформлено 1 января 2021 года. Потребовалось много времени, чтобы пройти всю бюрократическую процедуру, говорят специалисты. Ведь заявку-то Xiaomi подавала еще в конце позапрошлого года.

Согласно патенту, Xiaomi владеет правом на выпуск от своего имени экранов, опоясывающих мобильное устройство как сбоку, так сверху или снизу. Компания уже пыталась выпустить смартфон с таким экраном Mi Mix Alpha, однако его стоимость в 2,8 тыс. американских долларов помешала удачному выходу на рынок.