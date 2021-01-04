Производитель позволил удалять влагу из умных часов Watch GT 2 Pro

04.01.2021, 3:28, Новости дня

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Ранее у пользователей, ведущих активный образ жизни, возникала проблема со скоплением влаги в динамиках умных часов. Компания Huawei решила устранить ее, добавив функцию удаления воды в смарт-часах Watch GT 2 Pro.

Для того чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо установить обновление ПО 10.1.3.40. Как сообщают эксперты, новая прошивка также обеспечивает более стабильную работу гаджета.

Проблемы с влагой в динамиках не возникают, если вы носите умные часы как обычное наручное устройство. Но если вы не снимаете их во время принятия душа или плавания в бассейне, вода может попасть внутрь и создать некоторые неудобства для владельца гаджета. Как правило, работа смарт-часов от этого не прекращается.