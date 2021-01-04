Британцы выпустили самый маленький смартфон

04.01.2021, 3:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Самый маленький в мире смартфон представила британская компания Zanco Mobile. Его размеры – главное достоинство, отмечает разработчик. Впрочем, есть у устройства и полезный функционал. Например, он поддерживает связь в формате 3G.

Самый маленький телефон получил название Tiny T2. При толщине 16,5 миллиметра соотношение высоты и ширины аппарата составляет 60 на 30 миллиметров. То есть, гаджет легко умещается на половине ладони обычного взрослого человека. Зажав его в руке, можно спрятать.

Однако внутренняя начинка не так слаба, как может показаться на первый взгляд. Здесь установлен процессор MediaTek MT6276. 128 Мб основной памяти – это не так уж мало для смартфона, камера которого делает снимки с разрешением 0,3 Мп. Впрочем, если вставите флеш-карту, можно будет хранить до 32 Гб информации внутри аппарата, который предназначен для семи дней автономной работы.