 

Китайский Huawei перейдет на техпроцесс 3 нм

04.01.2021, 2:36, Новости дня
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Вероятно, китайский Huawei перейдет к 3 нм техпроцессу раньше южнокорейского «Самсунга». Как стало известно, опальный производитель из Поднебесной готовит к выпуску новую модель процессора Kirin 9010, который и будет создаваться по трехнанометровой технологии.

Напомним, что сотрудники Huawei уже представили процессор Kirin 9000, который, по словам разработчика «отпечатан» при помощи техпроцесса 5 нм. Более того, данное устройство уже стало основой для производства своего смартфона Huawei Mate 40.

Теперь источники утверждают, что новые процессоры по 3 нм технологии должны выйти еще до конца 2021 года. Некоторые эксперты считают такое заявление слишком смелым. Ведь даже на Apple хотят сделать то же самое, но уже в 2022 году.



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