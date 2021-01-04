Оккупанты разбирают и вывозят оборудование с шахты в Луганской области – правозащитники

04.01.2021, 1:58, Новости дня

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Оккупационные администрации РФ занимаются вывозом металла с территории Луганской области. Об этом 3 января в Facebook сообщила Восточная правозащитная группа со ссылкой на свои источники.

По информации правозащитников, металл вывозят с шахты “Никанор-Новая”, которую закрыли в мае 2020 года.

“Сейчас там работает ликвидационная комиссия и примерно 150 рабочих ремонтно-восстановительного и проходческого участков. Рабочие занимаются поднятием на-гора арочной крепи, габаритного горно-шахтного оборудования”, – отметили в сообщении.

Местные жители и сотрудники железнодорожной станции Мануиловка сообщили, что металлолом поступает в Луганск, там проводится сортировка, после этого он отправляется в РФ.

“Наши аналитики занимаются поиском ж/д вагонов РФ, которые засветились при вывозе металлолома. Похожая ситуация на шахте “Вергулевская”, которая расположена в Перевальном районе”, – сказано в посте.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.