 

Оккупанты разбирают и вывозят оборудование с шахты в Луганской области – правозащитники

04.01.2021, 1:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Оккупационные администрации РФ занимаются вывозом металла с территории Луганской области. Об этом 3 января в Facebook сообщила Восточная правозащитная группа со ссылкой на свои источники.

По информации правозащитников, металл вывозят с шахты “Никанор-Новая”, которую закрыли в мае 2020 года.

“Сейчас там работает ликвидационная комиссия и примерно 150 рабочих ремонтно-восстановительного и проходческого участков. Рабочие занимаются поднятием на-гора арочной крепи, габаритного горно-шахтного оборудования”, – отметили в сообщении.

Местные жители и сотрудники железнодорожной станции Мануиловка сообщили, что металлолом поступает в Луганск, там проводится сортировка, после этого он отправляется в РФ.

“Наши аналитики занимаются поиском ж/д вагонов РФ, которые засветились при вывозе металлолома. Похожая ситуация на шахте “Вергулевская”, которая расположена в Перевальном районе”, – сказано в посте.

https://www.facebook.com/east.hr.group/posts/2895987993993715

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / НАСА увязало высадку на Луну с движением за права женщин

28.12 / Мать потушивших в Оренбурге снегом Вечный огонь детей оштрафуют

27.06 / В Голливуде начали работу над медицинской драмой о коронавирусе

13.08 / Мнения: Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

29.06 / Иран выдал ордер на арест Трампа

28.07 / В июне средняя зарплата в Украине выросла на 1037 грн – Госстат

21.08 / В Кремле пообещали узнать о судьбе обращавшегося к Путину мальчика-сироты

24.06 / Администрация Ялты поднимает статус городских дворников

21.12 / Гройсман: Я хочу быть премьер-министром, если так сложится

12.07 / В Ивано-Франковской области заблокировали незаконную добычу нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска