LG представила гибкий экран с диагональю 48 дюймов

04.01.2021, 1:44, Новости дня

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Необычный экран с диагональю 48 дюймов представила компания LG. Во-первых, он отличается гибкостью. Экран можно свернуть в трубочку, согнуть и разогнуть, «расстелить» на неровной поверхности и т.д.

Во-вторых, для просмотра видеоконтента не обязательно подключать динамики. Экран и сам может издавать звуки. Первое и второе преимущества обеспечивает технология OLDE, а также функции Crystal Sound.

Как сообщают источники, эту разработку LG поначалу планировала представить на выставке Consumer Electronics Show. Однако по каким-то причинам презентацию решили устроить пораньше. Не исключено, что разработчик опасается, что вскоре у него в данном сегменте инноваций появятся достойные конкуренты.