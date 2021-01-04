В эстонской больнице испортили 20 вакцин Pfizer

04.01.2021, 1:02, Новости дня

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Больница эстонского города Рапла испортила 20 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNtech, так как не хранила их в холоде, рассказала заведующая медицинским учреждением Пилле Мукк.

Мукк рассказала, что «при поставке первых вакцин произошла человеческая ошибка, из-за которой первые дозы вакцины не смогли использовать», передает Delfi.

По ее словам, дозам вакцины не обеспечили необходимую для их хранения низкую температуру.

Напомним, вакцина Pfizer/BioNtech должна храниться при температуре минус 75 градусов, поскольку ее лечебные свойства очень чувствительны к изменениям в температуре.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на преимущество российской вакцины «Спутник V» перед вакциной Pfizer, связанное с логистикой.

Кроме того, президент немецкого общества вирусологов Ральф Бартеншлагер заявил, что вакцины от COVID-19 на основе аденовируса, такие как российская «Спутник V», имеют преимущества в транспортировке, поскольку не требуют длительного охлаждения.