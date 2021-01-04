 

В эстонской больнице испортили 20 вакцин Pfizer

04.01.2021, 1:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Больница эстонского города Рапла испортила 20 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNtech, так как не хранила их в холоде, рассказала заведующая медицинским учреждением Пилле Мукк.

Мукк рассказала, что «при поставке первых вакцин произошла человеческая ошибка, из-за которой первые дозы вакцины не смогли использовать», передает Delfi.

По ее словам, дозам вакцины не обеспечили необходимую для их хранения низкую температуру.

Напомним, вакцина Pfizer/BioNtech должна храниться при температуре минус 75 градусов, поскольку ее лечебные свойства очень чувствительны к изменениям в температуре.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на преимущество российской вакцины «Спутник V» перед вакциной Pfizer, связанное с логистикой.

Кроме того, президент немецкого общества вирусологов Ральф Бартеншлагер заявил, что вакцины от COVID-19 на основе аденовируса, такие как российская «Спутник V», имеют преимущества в транспортировке, поскольку не требуют длительного охлаждения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Украинка Костюк выиграла стартовый матч парной сетки Roland Garros

24.11 / Главред – пострадали за Америку — украинцам светит миллиардный иск от Китая

01.09 / “Тебе очень идет материнство!”. Притула публично обратился к жене

12.12 / SpaceX отменила запуск Falcon 9 за 30 секунд до старта

15.10 / Си Цзиньпин призвал китайских морпехов быть готовыми к войне

13.07 / Пожар на военном корабле в Калифорнии

22.08 / Российские космонавты поделились модулем для сна на МКС с американским астронавтом

29.08 / В Кремль прокомментировали вопрос вакцинации своих сотрудников

20.07 / Арест Робин Гуда. В Германии поймали бездомного, который сумел обезоружить четырех полицейских и скрылся

30.08 / Гармаш о переговорах по Донбассу: Возможна потеря поддержки Франции и Германии, но сохраним самоуважение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска