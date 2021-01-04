 

В новом смартфоне Xiaomi Mi 11 обнаружили серьезные проблемы

04.01.2021, 0:52, Новости дня
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Компания Xiaomi обзавелась не самым удачным флагманским смартфоном, отмечают эксперты. Модель Mi 11 сильно перегревается в процессе обычной работы и не демонстрирует достаточную стабильность.

Проведенные тесты позволили установить, что смартфон данной версии нагревается более чем до пятидесяти градусов по Цельсию. В обычных условиях стабильность телефона составила всего 91%. Правда, данный показатель удалось увеличить до 95%, положив гаджет в холодильник. Но напомним, что нормальным показателем стабильности является 97%.

По словам специалистов, пока не удалось найти первопричину возникающих проблем. В компании надеются, что недоработку удастся обнаружить и устранить в ближайшее время.



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