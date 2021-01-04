 

Компания AMD работает над созданием новой 3D-карты Radeon RX 6800 ES

04.01.2021, 0:52, Новости дня
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Как сообщает источник, компания AMD вскоре представит новую 3D-карту под названием Radeon RX 6800 ES, основой для которой станет Navi 21. Графическое устройство Navi 22 почему-то проигнорировано разработчиком, отмечают эксперты.

Очевидно, AMD создает видеокарту среднего уровня, вторым названием которого станет Nashira Point. Версию о попытке выпустить очередную бюджетную модель источник опровергает.

В пользу более высокого класса говорит появившаяся информация о наличии порта USB-C, который появлялся ранее только в топовых моделях видеокарт от данного производителя. Однако пока еще мало информации как о модели Nashira Point, так и об ее отличиях от предыдущих версий видеокарт, выпущенных под брендом AMD.



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