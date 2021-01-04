 

Пьера Кардена похоронили в гробу по его собственному дизайну

04.01.2021, 0:14, Новости дня
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2 января в Париже состоялись похороны французского модельера Пьера Кардена, который умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Le Figaro.

Кардена похоронили на городском кладбище Монмартр. На церемонии присутствовали только родственники и друзья модельера, отметило издание.

По завещанию Кардена, он был похоронен в черном гробу, украшенном обнаженным мечом, рукоять которого выполнена в виде наперстка, игольного ушка и катушки ниток, а лезвие напоминает ножницы.

Могила Кардена расположена рядом с его бывшим партнером Андре Оливером, который умер в 1993 году.

Карден скончался 29 декабря в больнице, которая расположена в пригороде Парижа. Причины его смерти не уточнялись.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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