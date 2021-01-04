 

В Турции обнаружили древнегреческий храм Афродиты

04.01.2021, 0:10, Новости дня
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Группа турецких ученых и археологов обнаружила руины 2500-летнего храма древнегреческой богини Афродиты на западе Турции, информирует Anadolu.

Специалисты изучили территорию площадью 1600 квадратных метров – в районе городов Урла, Чешме и Сеферихисар в провинции Измир. Им удалось обнаружить 35 поселений доисторической эпохи, в том числе 16 поселений эпохи позднего неолита, передает РИА «Новости».

Возглавляющая раскопки в этом районе археолог Элиф Копарал сообщила, что ученые нашли свидетельства обширной социально-экономической структуры того периода.

«Во время изучения поверхности мы обнаружили Храм Афродиты, построенный в VI веке до нашей эры. В то время культ Афродиты был распространен. Это удивительная и впечатляющая находка», – сообщила ученая.

Она также отметила, что первые следы храма были обнаружены еще в 2016 году, о чем сообщалось в научной статье.

Напомним, в июле 2020 года на территории древнего города Перге (ныне – провинция Анталья, Турция) археологи обнаружили 1700-летнюю статую женщины эллинистического периода.



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