Компания Microsoft пытается устранить дефицит игровых консолей Xbox Series X

04.01.2021, 0:00, Новости дня

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Как стало известно, компания Microsoft обратилась в AMD за помощью. Производитель пытается справиться с дефицитом игровых консолей, вышедших на рынок в прошлом году.

Спрос на новые модели приставок Xbox Series серий X и S оказался гораздо выше предложения. По прогнозам специалистов, если ничего не сделать, нехватка устройств в свободной продаже будет наблюдаться как минимум до апреля.

Однако AMD может ускорить процесс насыщения рынка, если нарастит производство однокристальных систем. Соответствующее обращение уже отправлено от имени компании Microsoft. Представители последний также сделали заявление о том, что ни в коей мере не сдерживают производство. Они выпускают столько консолей, сколько позволяют текущие поставки комплектующих.