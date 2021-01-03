“Дело на особом контроле”. В МИД Украины отреагировали на смерть украинки в Турции

03.01.2021, 22:30, Новости дня

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Консульство Украины в Анталии расследует дело о смерти украинки в Турции. Об этом 3 января “УНН” сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

“Дело находится на особом контроле Консульства Украины в Анталии. Дипломаты на контакте с турецкими правоохранительными органами, осуществляющими расследование, и родными погибшей гражданки”, – рассказал Николенко.

По его словам, украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела.

Турецкое издание Egeyön 2 января сообщило, что в Бодруме на юго-западе Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. Тело женщины обнаружили в ее квартире на стуле со скованными наручниками за спиной руками и полиэтиленовым пакетом на голове.