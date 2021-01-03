 

Украинские туристы провалились под лед в национальном парке в Польше

03.01.2021, 20:46, Новости дня
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2 января на озере Морское око в польских Татрах, на территории Татранского национального парка украинские туристы провалились под лед в 10 метрах от берега. Об этом сообщила сотрудница парка Паулина Колодзейская, пишет Polskie Radio.

По ее информации, туристов не выдержал тонкий лед, они самостоятельно смогли выбраться на берег, никто не пострадал.

В сообщении сказано, что лед на озере слишком тонкий. Администрация национального парка призывает людей не выходить на поверхность замерзших озер в Татрах. В парке размещены предупреждающие таблички, но несмотря на это туристы выходят на замерзшие водоемы.

Зимой, когда лед достаточно толстый, туристы прокладывают по Морскому оку путь к Черному озеру окращен путь в направлении Черного озера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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