 

Борис Джонсон оценил возможность референдума о независимости Шотландии

03.01.2021, 19:56, Новости дня
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Шотландцы еще не готовы к проведению нового референдума о независимости от Великобритании, считает британский премьер-министр Борис Джонсон.

«У них (в Шотландии – прим. ВЗГЛЯД) в национальной атмосфере нет объединяющей силы, такому следует быть лишь раз за целое поколение», – приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Британский премьер отметил, что референдум о продолжении членства Великобритании в ЕЭС состоялся в 1975 году, а референдум, приведший к Brexit, в 2016 году. По словам Джонсона, в данном случае речь идет «о правильном временном промежутке».

Между тем число жителей Шотландии, выступающих за ее отделение от Соединенного Королевства, выросло до рекордного уровня. Получение Шотландией независимости готовы поддержать 58% жителей.

Напомним, с 1 января между Великобританией и ЕС закончится переходный период. Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit. На следующий день билль утвердили британский парламент и королева Елизавета II.



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