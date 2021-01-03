«Британский» штамм коронавируса обнаружили на Кипре

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03.01.2021, 19:56, Новости дня
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Новый штамм коронавируса выявлен на Кипре, где инфицированы оказались 12 человек. Все положительные образцы прибывших из Соединенного Королевства были отправлены в Кипрский институт неврологии и генетики, сообщили в минздраве страны.

«В 12 из 19 образцов, исследованных с 6 по 20 декабря 2020 года, был идентифицирован штамм VOC 202012/01», – передает ТАСС текст заявления.

В министерстве пояснили, что данное тестирование было осуществлено в рамках широкой программы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Ранее «британский» штамм коронавируса обнаружили в Таиланде.

Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.

За минувшие сутки в Британии выявили 57,7 тыс. новых случаев коронавируса, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Показатель превышает 50 тыс. новых случаев уже пятые сутки подряд.



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