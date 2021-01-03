 

Вирусолог оценил данные о новой смертельной «болезни X»

03.01.2021, 19:56, Новости дня
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Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев прокомментировал данные о появлении новой смертельной «болезни Х» в Конго.

«Мы все активнее начинаем посещать разные отдаленные местности, мы тем самым все активнее перемешиваем наш вирусологический багаж с багажом людей, которые живут в этих отдаленных странах, и это, совершенно очевидно, может приводить и к заражению, и к рекомбинациям», – приводит его слова РИА «Новости».

Врач подчеркнул, что пока рано реагировать на сообщения о новом заболевании, так как оно недостаточно изучено. «Но не надо самим пугаться и пугать публику», – добавил он.

Зуев указал на целесообразность перепроверки возбудителя, так как из-за большого количества геморрагических лихорадок некоторые данные могли быть упущены.

Ранее CNN сообщило, что ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной «болезни X». Роспотребнадзор заявил, что изучает все источники и публикации о заболеваемости в Конго после данных о возможном возникновении новой смертельной «болезни X».



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