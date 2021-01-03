 

Освобожденного из плена в Ливии украинца не могут пустить в РФ

03.01.2021, 19:54, Новости дня
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Украинец, освобожденный из плена в Ливии 2 января, прилетел с другими освобожденными в Москву. Об этом сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич, пишет “РИА Новости” в Telegram.

“У прилетевших в Москву из Ливии моряков нет при себе документов, поэтому украинского гражданина не могут пустить в РФ”, – отмечено в сообщении.

По словам Малькевича, украинцу должно оказать помощь посольство Украины.

Моряки рассказали, что их держали на военной базе, но они никого не видели, потому что все время были с завязанными глазами. Агентство “РИА Новости” опубликовало интервью с моряками в своем Telegram-канале.

“Мы были связаны и постоянно находились в одной позе, нельзя было позу менять. Все затекает и неудобно. Утром мы стали жаловаться. Потом разрешили в другой позе”, – рассказал один из освобожденных.

По его словам, к ним относились нормально, давали еду, воду и сигареты. Какую цель преследовали задержавшие моряков люди, они не смогли уточнить.

Из плена в Ливии освободили одного гражданина Украины и трех граждан РФ. Об этом Малкевич сообщил 2 января в Telegram. По информации Малькевича, моряки были схвачены “несколько недель назад”.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Международно признанное правительство национального единства контролирует Триполи, ему противостоит “тобрукское правительство”, вооруженными силами которого командует генерал Халифа Хафтар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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