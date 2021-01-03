В большинстве областей ожидается туман – Укргидрометцентр
03.01.2021, 19:54,
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4 января в Украине, кроме северных областей (Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской), ожидается туман и ухудшение видимости. Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.
Видимость будет ограничена 200–500 м. Уровень опасности желтый.
Желтый уровень опасности предполагает потенциально опасные погодные условия, отметили синоптики.
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