Псковский губернатор доложил Путину о ликвидации последствий ледяного дождя

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03.01.2021, 18:04, Новости дня
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя, в результате которого без электроэнергии осталось более 20 тыс. человек, сообщили в Кремле.

«Губернатор отметил слаженную работу всех служб, прежде всего МЧС. В настоящее время без электроэнергии остаются около 6 тыс. человек. Окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру завтрашнего дня», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ночь с 1 на 2 января на Псковскую область обрушился сильный снегопад, из-за налипания мокрого снега на проводах без электроснабжения остались более 20 тыс. человек. Минэнерго взяло на особый контроль ситуацию с энергоснабжением потребителей в области. К вечеру субботы электроснабжение всех социально значимых объектов региона было восстановлено. По данным региональных властей, электричество вернули в 230 населенных пунктов, оставшихся без света после снегопада.



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