Жена Байдена оконфузилась во время прямого эфира в новогоднюю ночь

03.01.2021, 18:02, Новости дня

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Избранный президент США Джо Байден и будущая первая леди Джилл Байден поздравили жителей страны с Новым годом в эфире передачи New Year’s Rockin’ Eve. Поздравление опубликовано 1 января в Twitter передачи.

Во время интервью, которое транслировалось на Таймс-сквер в Нью-Йорке, Джилл Байден попыталась привести в действие хлопушку. Пиротехническое устройство не сработало, сломалось пополам в руках будущей первой леди.

Джилл Байден родилась 3 июня 1951 года. У нее есть степень бакалавра, две степени магистра, а в 2007 году под девичьей фамилией Джейкобс она получила степень доктора педагогики в Университете Дэлавера. Джо и Джилл Байдены вместе уже 43 года, у них пять внуков.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.