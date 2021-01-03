Роспотребнадзор оценил возможность снятия ограничений для привитых от COVID

03.01.2021, 18:12, Новости дня

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Вопрос снятия ограничений для привитых от коронавирусной инфекции COVID-19 требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Использование документов, подтверждающих постановку прививки, является распространенной практикой. Вместе с тем, вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», – говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном в Telegram-канале «стопкоронавирус.рф».

Напомним, с конца декабря в Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в качестве первого шага «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Он отметил, что принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Кроме того, Роспотребнадзор предупреждает, что алкоголь создает повышенную нагрузку на организм и влияет на формирование иммунного ответа. Поэтому в период вакцинации от него рекомендуется отказаться.

Напомним, ранее Роспотребнадзор рекомендовал не употреблять алкоголь даже в новогоднюю ночь тем, кто принимает препараты от коронавируса.

Также уточняется, что желающие привиться должны быть обследованы врачом. С целью выявления противопоказаний врач в день прививки проводит опрос и осмотр. С учетом собранных данных им могут быть назначены необходимые анализы.

Период сохранения иммунитета после перенесенного заболевания, как сообщают в ведомстве, зависит от многих факторов и может существенно различаться. Вероятность снижения иммунитета через шесть месяцев относительно высока. Однако сам факт перенесенной инфекции и наличие антител к возбудителю не являются противопоказаниями к прививке. Отмечается, что вакцинация будет способствовать укреплению иммунитета.

Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 800 тыс. россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами РФ в 2021 году победит COVID.