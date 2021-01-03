 

В США за сутки выявили 300 тыс. новых случаев COVID

03.01.2021, 16:08, Новости дня
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Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные почти 300 тыс., информирует университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 299 тыс. 087 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 2 тыс. 398 пациентов с подтвержденным заболеванием, передает РИА «Новости».

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 20,4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 350 тыс. человек.

Напомним, в середине декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.



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