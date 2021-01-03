“Все по графику”. Офис президента Украины оценил вероятность отмены жесткого карантина в январе – СМИ

03.01.2021, 16:06, Новости дня

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В Офисе президента Украины рассказали о возможности отмены введения жесткого карантина. На данный момент все идет согласно графику, сообщило агентство “РБК-Украина” 3 января со ссылкой на источник в ведомстве.

“Тщательно будут оцениваться показатели конца декабря – первых чисел января. Пока все по графику – локдаун по графику предполагается”, – сказал собеседник.

С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. Во время него закроют все учреждения образования, кроме детских садов. Кафе, барам и ресторанам разрешат работать только навынос. Спортзалы, фитнес-центры и бассейны также закроют. Разрешена работа аптек, заправок, отелей, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами. Минздрав уже заявил, что не будет инициировать отмену или пересматривать условия этого карантина.

Национальный карантин Кабинет Министров Украины продлил до 28 февраля. С 19 декабря прошлого года запрещается:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и так далее, если в залах присутствует более одного человека на 10 м²;

работа заведений общественного питания с 23.00 до 7.00 (кроме доставки и заказов навынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22.00. В ночь с 31 декабря на 1 января ресторанам и кафе разрешат работать до 1.00;

религиозные мероприятия в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 м², на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими.

Остальные ограничения, которые действовали до этой даты, остаются в силе.

В Украине на утро 3 января подтвердили почти 1,07 млн случаев COVID-19 (за последние сутки – 5038. Умерло от этой болезни 18,7 тыс. пациентов, а выздоровело 722,6 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.