В Италии пришли в восторг от предновогоднего шоу Урганта

03.01.2021, 15:36, Новости дня

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Итальянские СМИ назвали «культовым» специальный выпуск российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!», а его создателя Ивана Урганта – международным ведущим.

«Мы греемся в лучах неожиданно вспыхнувшей славы», – передает ТАСС слова Урганта. «Я послал видео нескольким своим итальянским знакомым, а они ответили, что уже видели. Так я понял, что эта вещь происходит и без моего участия. Мне приятно, все присылают публикации. Об этом написали крупные итальянские издания: и Corriere della Sera, и La Stampa, и La Repubblica», – рассказал он.

Шоумен предположил, что причина успеха программы заключается в том, что оно делалось с большой любовью к Италии. «Все это вызвано одним: мы страшно любим Италию. Всегда, когда я бываю в Италии, делаю вид, что умею говорить по-итальянски. В принципе то, что я и делал в этой передаче», – пошутил ведущий.

Ургант рассказал, что на программу его и коллег вдохновили знаменитые итальянские фестивали. «Мы ориентировались на собственное ощущение от старых итальянских музыкальных фестивалей. И потом, мы очень любим эту музыку, и артисты с удовольствием поменяли [песни] и спели на итальянском», – сказал шоумен.

«Что меня порадовало, так это то, что многие итальянцы стали писать, что они очень любят Россию, и размещать изображение нашего флага. А это именно то, о чем я говорил в интродукции к этой программе: хочется, чтобы границы между нашими странами были менее точно обозначены», – заметил Ургант.

Так, итальянская газета Il Fatto Quotidiano пишет, что новогоднее шоу «Чао, 2020!» на российском телевидении на макаронном (плохом – указание на пародийность) итальянском, подчеркнуто сатирическое, сразу стало культовым. Издание называет происходящее на протяжении почти часа «гипертрэшем». «Смесь цветов в духе времени сорокалетней давности, использование словесного запаса, которого нет даже в «Рокки-4», эпохальный хор ряженых в париках, очках, с невероятным макияжем, наклеенными усами – все создает невероятную атмосферу», – говорится в статье.

Урганта итальянские СМИ сравнивают с самыми популярными шоуменами Италии – Карло Конти и Амадеусом, а также известным комиком Фиорелло, который вместе с Амадеусом вел последний фестиваль в Сан-Ремо.

«Ургант после этой программы вышел на международный уровень. Стереотипы об итальянском телевидении 1970-80-х годов становятся креативными жемчужинами, а все вместе – красивым посылом к единению в нынешнее время вынужденного разделения», – отмечает Il Messaggero. Это шоу рассказывает о «ностальгии по тем годам целого поколения россиян, выросших на песнях Аль Бано и Ромины, «Рикки и Повери», То- то Кутуньо и Адриано Челентано.

Специальный выпуск программы «Вечерний Ургант» «Ciao, 2020!» («Чао, 2020!») вышел в эфире Первого канала 30 декабря. После этого запись разместили на Youtube-канале «Вечернего Урганта», где к настоящему моменту она набрала более 3,6 млн просмотров.