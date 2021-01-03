 

Украина ввела нулевую пошлину на ввоз вин из Евросоюза

03.01.2021, 15:34, Новости дня
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Украина с 1 января 2021 года ввела нулевую пошлину на ввоз вин из стран Европейского Союза, сообщил портал AgroPolit.com.

Такое решение продиктовано обязательствами Украины об обнулении пошлин на импорт товаров в течение семи лет после заключения экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом 27 июня 2014 года. До отмены пошлину за ввоз вина взимали в размере 0,3–0,4 евро за литр. 

По данным издания, в 2019 году Украина экспортировала вина на $11,9 млн. Больше всего украинского вина покупал Казахстан (экспорт вина в эту страну составил $1,3 млн). Следом шла Германия ($1 млн).

Украине грозит потеря внутреннего рынка винопродукции из-за уменьшения объемов сбора и переработки винограда на виноматериалы, ограниченная покупательная способность и экспансия товаров иностранного производства на рынке Украины, отметил портал. Так, в 2019 году на виноматериалы было переработано лишь 124 тыс. тонн. В 2017 году этот показатель составил 271 тыс. тонн, а в 2018-м – 274 тыс. тонн.

Директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), международный консультант ФАО ООН Екатерина Зверева в комментарии агентству “Интерфакс” в октябре прошлого года говорила о “не лучшей ситуации” на винодельческом рынке в стране.

“Импорт вина в Украину увеличился на 25-30% по сравнению с прошлым годом […] В денежном выражении экспорт ниже импорта в 11 раз, – говорила консультант.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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