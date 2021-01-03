Норвежская DNV GL объяснила отказ сертифицировать «Северный поток – 2»

03.01.2021, 14:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) заявила, что не может сертифицировать «Северный поток 2» в связи с санкциями США против трубопровода.

«Власти США приняли закон в соответствии с Законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESCA). Это налагает санкции на компании, оказывающие услуги по проверке, инспекции или сертификации трубопроводной системы «Северный поток – 2». (…) DNV GL прекратит все действия по проверке трубопроводной системы «Северного потока – 2» в соответствии с санкциями, и пока санкции действуют», – передает РИА «Новости» заявление компании.

«Мы выполняем план по свертыванию нашей поддержки по проверке проекта. В нынешней ситуации DNV GL не может выдать сертификат по завершении [строительства] трубопровода», – отметили в компании.

Накануне норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил привлечь российскую компанию для сертификации газопровода «Северный поток – 2».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу.

Напомним, в понедельник МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.