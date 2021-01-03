 

Прокат маломерных судов в зоне купания запретили на пляжах в России

03.01.2021, 14:44, Новости дня
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Пункты проката маломерных судов с 2021 года запрещается размещать на всех пляжах в РФ в зоне купания, следует из единых требований к обеспечению безопасности отдыхающих.

Соответствующие требования были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«На пляжах запрещается: размещение в зоне купания пунктов проката маломерных судов», – говорится в документе.

Кроме того, на пляжах теперь запрещены спуск в воду и движение по водоему маломерных судов в зоне купания. Исключением являются только спасательные катера и лодки.

Также теперь запрещены работы в зоне купания в темное время суток.



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