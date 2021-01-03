 

Антивирус Dr.Web установят на смартфоны Huawei и Honor

03.01.2021, 14:30, Новости дня
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Производители смартфонов Huawei и Honor заявили о своем намерении устанавливать на устройства антивирусную программу Dr.Web после того, как был закрыт доступ к сервисам Google.

Кроме самой антивирусной программы, Dr.Web предоставляет возможность пользоваться фильтром для SMS-сообщений и звонков. Также разработчик предлагает пользователям свой брандмауэр, систему диагностики и функцию поиска мобильного гаджета в случае его потери или кражи.

Дополнительное ПО покупатели смогут получить через магазин приложений AppGallery, который принадлежит китайской компании Huawei. Напомним, что именно она в прошлом году попала под жесткие санкции США, из-за чего разработчик остался без американских программных продуктов.



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