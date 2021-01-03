Сухопутные войска РФ в 2021 году получат больше 400 современных танков, БТР и БМП

03.01.2021, 12:08, Новости дня

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Подразделения Сухопутных войск РФ в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники, в том числе новейшие танки Т-90М, сообщили в Минобороны России.

В министерстве сообщили, что «в 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил РФ спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники», передает ТАСС.

Поставки будут осуществляться в рамках гособоронзаказа.

«В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также бронетранспортеры БТР-82А», – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что предприятиями оборонно-промышленного комплекса Минобороны будут переданы образцы, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

Ранее сообщалось, что первые новейшие вертолеты Ми-28НМ поступили в войска.