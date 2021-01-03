 

Индия одобрила вакцину AstraZeneca против COVID-19

03.01.2021, 12:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Центральный орган по контролю за лекарствами Индии 2 января одобрил использование вакцины против коронавируса фирмы AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом. Об этом сообщает India Today.

Разрешение выдано на “ограниченное использование в чрезвычайных ситуациях”.

Также была одобрена вакцина Covaxin индийского производства.

30 декабря вакцину AstraZeneca одобрили в Великобритании.

Клинические испытания препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина показала в среднем 70% эффективности

11 декабря AstraZeneca объявила о намерении объединить в рамках испытания свою вакцину с российским препаратом “Спутник V“. В компании заявляли, что комбинация различных вакцин потенциально может вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Познер рассказал о сложившемся на Западе образе России

31.07 / МВД опровергло нелегальную работу водителя попавшего в ДТП на трассе «Таврида» автобуса

20.12 / В Петербурге осталось свободно менее 1% коек для пациентов с COVID-19

22.10 / В Кремле отреагировали на обвинения США во «вмешательстве» в выборы

03.08 / МИД Узбекистана проверяет информацию о Каримове, который пытался захватить отделение банка в Киеве

25.10 / Тихановская объявила о начале «общенациональной забастовки» в Белоруссии

17.09 / Минпросвещения поддержит развитие киберспорта среди школьников

18.09 / В Израиле начался повторный карантин из-за COVID-19

06.08 / Добровинский предложил Пашаеву «воду с ядом»

18.09 / В Запорожье BMW врезался в билборд и загорелся. Три человека погибли, есть пострадавшие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска