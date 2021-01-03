В Москве вакцинацию от COVID расширили на сотрудников финансовой сферы и бюджетников

03.01.2021, 10:24, Новости дня

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Запись на вакцинацию от коронавируса открывается с понедельника в Москве для работников банковского и финансового сектора, а также для сотрудников органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил в своем блоге, что для расширения доступа москвичей к «прививке от COVID-19», с 4 января открывается запись на вакцинацию «для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней».

Он добавил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных.

Ранее стало известно, что прививку от коронавируса сделали более 800 тыс. россиян.

Напомним, масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами РФ в 2021 году победит COVID.