В Раде объяснили нежелание Минздрава Украины регистрировать «Спутник V»

03.01.2021, 7:54, Новости дня

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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива резко раскритиковал заявление главного санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину «Спутник V».

По мнению Кивы, отказ от российской вакцины позволит Ляшко и Радуцкому «выслужиться» перед Вашингтоном. «Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и Радуцкий) в начале 2020 года, заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны – это сделать будет намного сложней!» – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook.

Парламентарий считает, что действия украинских чиновников могут привести к тяжелым последствиям для здравоохранения страны.

«Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство!» – сообщил он.

Ляшко также высказался о том, что, согласно имеющейся информации, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» запланировано на декабрь 2021 года.

Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФ готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.

Ранее жители Украины просили Владимира Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.