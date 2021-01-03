Сборная Канады обыграла чехов и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

03.01.2021, 7:02, Новости дня

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Молодежная канадская сборная победила команду Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в канадском Эдмонтоне.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу канадской команды. Шайбы забросили Дилан Козенс (9-я минута), Боуэн Байрэм (12) и Коннор Макмайкл (58), передает ТАСС.

Накануне молодежная сборная РФ обыграла команду Германии и вышла в полуфинал турнира в канадском Эдмонтоне. Позже в полуфинал МЧМ вышла команда Финляндии.

В последнем матче 1/4 финала сборная США играет со словаками. В случае победы американцев сборная РФ в полуфинале сыграет с канадцами. Если верх возьмет команда Словакии – подопечным Игоря Ларионова предстоит встретиться с финнами.

Полуфиналы молодежного чемпионата мира пройдут в ночь на 5 января, а финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января.