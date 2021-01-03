В КНДР усилили противокоронавирусные меры

03.01.2021, 4:26, Новости дня

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Власти КНДР усиливают меры по предотвращению распространения заболеваний в связи с наступлением зимнего сезона, а также из-за увеличения зафиксированных в мире случаев заражения новым коронавирусом, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, в карантинных зонах на территории КНДР проводятся проверки для подтверждения их соответствия эпидемиологическим требованиям. Кроме того, медучреждения республики усилили работу по информированию населения по вопросам гигиены для недопущения инфицирования коронавирусом, передает ТАСС.

Напомним, 26 июля 2020 года Ким Чен Ын распорядился закрыть город Кэсон в КНДР в связи с подозрением на выявленный случай COVID-19. Вызываемое коронавирусом заболевание заподозрили у человека, который незаконно пересек военно-демаркационную линию между КНДР и Республикой Корея. 29 июля власти КНДР рекомендовали иностранным дипломатам не покидать Пхеньян в связи с возможной вспышкой COVID-19 в Кэсоне. В тот же день СБ ООН вывел из-под санкций поставки в КНДР медоборудования. О выявлении первого случая COVID-19 в Северной Корее стало известно в начале февраля. В апреле перебежчик из КНДР рассказал о «реальной» ситуации с коронавирусом в Северной Корее.