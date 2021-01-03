Актера Павла Деревянко не выпустили за границу

03.01.2021, 3:34, Новости дня

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Российский актер Павел Деревянко, собиравшийся вылететь за границу со старшей дочерью, не смог выехать из РФ из-за наличия у него неоплаченных штрафов, а также налога на автомобиль.

Причем Деревянко утверждает, что информация о задолженностях стала для него сюрпризом. «Два штрафа за превышение скорости и налог на машину», – приводит его слова «Московский комсомолец».

По словам актера, автомобиля у него нет уже полтора года. Деревянко сообщил также, что его дочь очень расстроилась из-за сложившейся ситуации.

В апреле неоплаченные штрафы за нарушение ПДД нашли у певца Валерия Меладзе. Общая сумма задолженности у него составляла 32 тыс. рублей.