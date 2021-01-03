Windows XP все еще используют на 1% компьютеров

03.01.2021, 3:18, Новости дня

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Как оказалось, 1% компьютеров во всем мире все еще находятся под управлением Windows XP. Эта операционная система, напомним, вышла почти 20 лет назад, а ее поддержка прекращена в 2014 году.

И все же множество старых компьютеров успешно работают на данной операционке. Правда, доля таких устройств стремительно падает. Еще в августе прошлого года показатель составлял 1,26%, теперь – всего один процент. Речь идет примерно о 20 миллионах устройств, говорят эксперты.

Кстати, Windows 10 установлена на 64% компьютеров, а Windows 7 – почти на 20%, хоть компания Microsoft и прекратила ее поддерживать. Еще недавно это балы самая популярная операционная система, которую пользователи полюбили за ее надежность.